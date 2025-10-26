تنبيه من المستوى الثاني.. أمطار رعدية غزيرة عبر هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الطقس، لليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على عدد من ولايات الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار التي تتراوح بين 20 ملم و40 ملم من الساعة التاسعة مساءً من اليوم الأحد إلى غاية التاسعة صباحا من يوم غد الإثنين هي: الجزائر العاصمة، عين تموشنت، وهران، مستغانم، معسكر، غليزان، الشلف، تيبازة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل وسكيكدة.

تنبيه: موجة حر وأمطار رعدية على 13 ولاية

ونبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له صباحا حول حالة الطقس، لليوم الأحد، من موجة حر وأمطار رعدية على عدد من ولايات الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بموجة الحر بداية من التاسعة صباحا من اليوم الأحد لغاية الساعة الثالثة بعد الزوال من نفس اليوم هي: الطارف، قالمة، سكيكدة، قسنطينة وميلة.

وحسب تنبيه آخر، من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بالأمطار والخلايا الرعدية بداية من الساعة السادسة مساءً من اليوم الأحد لغاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الإثنين هي: الجزائر العاصمة، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، البليدة وتيبازة.