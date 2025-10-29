تنبيه من المستوى الثاني.. أمطار رعدية غزيرة عبر هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة حول حالة الطقس، لليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على عدد من ولايات الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار التي تتراوح بين 20 ملم و40 ملم من الساعة السادسة مساءً من اليوم الأربعاء إلى غاية السادسة صباحا من يوم غد الخميس هي: النعامة، شمال البيض، سعيدة، تيارت، الأغواط، الجلفة، المدية، البويرة، تيزي وزو، بجاية، المسيلة، برج بوعريريج، سطيف وباتنة.

تنبيه: أمطار رعدية ورياح عاتية وزوابع على 33 ولاية

ونبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له صباحا حول حالة الطقس، لليوم الأربعاء، من أمطار رعدية ورياح عاتية وزوابع على بعض الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم الأربعاء لغاية الساعة 12 منتصف الليل من نفس اليوم هي: الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، تيبازة، تيسمسيلت، الأغواط، برج بوعريرج، غليزان، بجاية، المسيلة، تيارت، ميلة، أم البواقي، قالمة، تيزي وزو، الشلف، باتنة، عنابة، سطيف، الجلفة، تلمسان، قسنطينة، سكيكدة، البيض، جيجل، عين الدفلى، المدية، سعيدة، النعامة، بومرداس، البويرة، معسكر، البليدة وبشار.

وحسب ذات التنبيه، ستكون الرياح العاتية بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم الأربعاء لغاية الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم على ولايات: الجزائر العاصمة، البليدة، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان، البيض والنعامة.

وفي نشرية أخرى، من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، ستجتاح الزوابع الرملية ولايتي البيض والنعامة من الساعة التاسعة صباحا من اليوم الأربعاء لغاية الساعة الثالثة بعد الزوال صباحا من نفس اليوم.