تنبيه من المستوى الثاني.. أمطار رعدية غزيرة عبر 12 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة حول حالة الطقس، لليوم الإثنين، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على عدد من الولايات الشرقية من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار التي تتراوح بين 20 ملم و40 ملم بداية من الساعة الواحدة صباحا من اليوم الإثنين إلى غاية الساعة 12 زوالا من نفس اليوم هي: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف وقالمة.

وحسب تنبيه آخر للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، ستتساقط الأمطار على ولايات الجزائر العاصمة، بومرداس، ميلة، تيزي وزو، قسنطينة والبليدة من الساعة السادسة صباحا من اليوم الإثنين لغاية الساعة 12 زوالا من نفس اليوم.