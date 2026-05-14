تنبيه من المستوى الثاني.. أمطار رعدية غزيرة تتجاوز 40 ملم عبر هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة له حول حالة الطقس، لليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على عدد من ولايات الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار التي تتراوح بين 20 ملم و30 ملم من الساعة السادسة مساءً من اليوم الخميس إلى غاية الساعة التاسعة صباحا من يوم غد الجمعة هي: الجلفة، أولاد جلال، المغير، تقرت، الوادي، بسكرة، خنشلة، وتبسة.

وحسب تنبيه آخر للديوان من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، ستتساقط الأمطار التي تتراوح بين 20 ملم و40 ملم من الساعة الواحدة زوالا من اليوم الخميس إلى غاية الساعة التاسعة صباحا من يوم غد الجمعة على ولايات: بشار، النعامة، البيض، الأغواط وغرداية.