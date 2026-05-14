-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تنبيه من المستوى الثاني.. أمطار رعدية غزيرة تتجاوز 40 ملم عبر هذه الولايات

الشروق أونلاين
  • 1172
  • 0
تنبيه من المستوى الثاني.. أمطار رعدية غزيرة تتجاوز 40 ملم عبر هذه الولايات
أرشيف
أمطار غزيرة

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة له حول حالة الطقس، لليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على عدد من ولايات الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار التي تتراوح بين 20 ملم و30 ملم من الساعة السادسة مساءً من اليوم الخميس إلى غاية الساعة التاسعة صباحا من يوم غد الجمعة هي: الجلفة، أولاد جلال، المغير، تقرت، الوادي، بسكرة، خنشلة، وتبسة.

وحسب تنبيه آخر للديوان من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، ستتساقط الأمطار التي تتراوح بين 20 ملم و40 ملم من الساعة الواحدة زوالا من اليوم الخميس إلى غاية الساعة التاسعة صباحا من يوم غد الجمعة على ولايات: بشار، النعامة، البيض، الأغواط وغرداية.

مقالات ذات صلة
“ستيلانتيس” تؤكد دور الجزائر المحوري لدى المجموعة العالمية

“ستيلانتيس” تؤكد دور الجزائر المحوري لدى المجموعة العالمية

من باريس إلى خراطة… شباب الجالية يجدد العهد مع الوطن

من باريس إلى خراطة… شباب الجالية يجدد العهد مع الوطن

هذه هي آليات وشروط التبليغ عن الفساد

هذه هي آليات وشروط التبليغ عن الفساد

الجوية الجزائرية تطلق خط جديد نحو العاصمة الغابونية ليبرفيل

الجوية الجزائرية تطلق خط جديد نحو العاصمة الغابونية ليبرفيل

الرئيس تبون يستقبل رئيس جمهورية أنغولا  

الرئيس تبون يستقبل رئيس جمهورية أنغولا  

إثر سكتة قلبية.. وفاة الممثل المسرحي والتلفزيوني كمال زرارة

إثر سكتة قلبية.. وفاة الممثل المسرحي والتلفزيوني كمال زرارة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد