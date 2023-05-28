تنبيه من المستوى الثاني: أمطار غزيرة إلى غاية 60 ملم في 15 ولاية

أصدرت مصالح الأرصاد الجوية مساء الأحد، تنبيها من المستوى الثاني، حول استمرار تساقط الأمطار بغزارة، في ولايات شمال الجزائر.

التنبيه يخصّ ولايات: تيبازة،الجزائر،بومرداس،تيزي وزو،جيجل،بجاية،تيارت، تيسمسيلت،عين الدفلى،البليدة،المدية،شمال الجلفة،المسيلة والبويرة.

وتتراوح كمية الأمطار المتهاطلة بهذه الولايات ما بين 30 و50 ملم، وقد تصل إلى غاية 60 ملم محليا، حسب ما جاء في التنبيه الخاص.

وتستمرّ صلاحية هذا التنبيه الجويّ الخاص إلى غاية صباح يوم الإثنين 29 ماي، عند السادسة 06:00.

وبولايات سكيكدة، عنابة والطارف أيضا، تتوقع ذات المصالح في تنبيه آخر، هطول أمطار غزيرة محمّلة بحبات البرد، بداية من منتصف ليل الأحد إلى الإثنين.

وستتراوح كمية الأمطار المتوقعة في هذه الولايات بين 20 و40 ملم، لتصل إلى غاية 50 ملم. وهذا طيلة فترة صلاحية التنبيه الممتدّ إلى منتصف نهار يوم الإثنين.