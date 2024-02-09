تنبيه من المستوى الثاني: رياح قوية تتجاوز 70كلم/سا عبر 27 ولاية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة حول حالة الطقس، من هبوب رياح قوية تتعدى 70 كلم/سا عبر 27 ولاية يومي الجمعة والسبت.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الرياح ستخص ولايات: المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، باتنة، ام البواقي، قالمة، سوق اهراس، خنشلة، تبسة وبسكرة

تتراوح سرعتها بين 60 إلى 70 كلم/سا مرفوقة بتطاير زوابع رملية بداية من منتصف الجمعة إلى غاية فجر يوم غد السبت.

كما حذرت في نشرية ثانية من هبوب رياح قوية مرفوقة بزوابع رملية على ولايات تندوف، بني عباس، بشار، البيض، النعامة، الاغواط، غرداية، الجلفة، تيارت وسعيدة.

ونشر الديوان تنبيها ثالثا يخص هبوب رياح قوية على ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم والشلف.

تتراوح سرعة الرياح ما بين 60 إلى 70 كلم/سا تبدأ من التساعة صباحا من يم الجمعة إلى غاية التاسعة صباحا من يوم السبت

كما ستعرف ولايات تلمسان تساقطا غزيرا للأمطار بداية من التاسعة ليلا إلى غاية الثالثة من صباح السبت.