الجزائر

تنبيه من المستوى الثاني: موجة حر وأمطار رعدية على 41 ولاية

محمد فاسي
  • 23
  • 0
موجة حر وأمطار رعدية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الأحد، من موجة حر وأمطار رعدية على أغلب ولايات الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بموجة الحر التي تتراوح بين 39° و41° بداية من اليوم الأحد إلى غاية يوم غد الإثنين هي: سكيكدة، عنابة والطارف.

وحسب تنبيه آخر، من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بالأمطار والخلايا الرعدية بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم الأحد لغاية الساعة الثالثة صباحا من يوم غد الإثنين هي: الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، سوق أهراس، تيبازة، تيسمسيلت، الأغواط، برج بو عريرج، غليزان، بجاية، بني عباس، المسيلة، برج باجي مختار، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، تيزي وزو، الشلف، باتنة، تندوف، سطيف، الجلفة، تلمسان، قسنطينة، البيض، جيجل، خنشلة، عين الدفلى، المدية، أدرار، سعيدة، النعامة، بومرداس، البويرة، معسكر، البليدة وبشار.

