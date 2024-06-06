تنبيه: موجة حر تصل إلى 46 درجة عبر هذه الولايات

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الخميس، من موجة حر شديدة وتساقط امطار عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن موجة الحر ستمس ولايات: سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، الشلف وغليزان.

وأفادت النشرية أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 45 وقد تصل إلى 46 درجات وتستمر من الخميس إلى غاية الجمعة.

كما جملت النشرية تنبيها من المستوى الأول حول تساقط أمطار رعدية في: تيسمسيلت، تيارت، الأغواط، الجلفة، سعيدة والمدية.