تنبيه: موجة حر جنوبا وأمطار رعدية عبر 9 ولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية حول حالة الطقس ليوم الاثنين، من تساقط أمطار رعدية غزيرة واستمرار موجة الحر عبر عدة ولايات.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار ستخص ولايات: سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، خنشلة، باتنة، البيض، النعامة، بشار وتمنراست.

صلاحية النشرية من منتصف نهار اليوم إلى غاية منتصف الليل.

كم نبهت النشرية من موجة حر عبر ولايات: أدرار، إن صالح، تمنراست وبرج باجي مختار .

درجات الحرارة تصل إلى 49 درجة مئوية وتستمر إلى غاية الثلاثاء.