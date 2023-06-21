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تنبيه: موجة حر شديدة تصل إلى 44 درجة عبر هذه الولايات
الجزائر

تنبيه: موجة حر شديدة تصل إلى 44 درجة عبر هذه الولايات

الشروق أونلاين
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تنبيه: موجة حر شديدة تصل إلى 44 درجة عبر هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، في تنبيه حول حالة الطقس ليوم الأربعاء، من موجة حر شديدة  ورياح قوية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي جاءت بالمستوى الثاني أن موجة الحر ستخص ولايات: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف وقالمة.

كما ستخص موجة الحر ولايات: تيزي وزو، البويرة، المدية، عين الدفلى، إن صالح، أدرار وبرج باجي مختار.

درجات الحرارة ستراوح مابين 40 و44 درجة مئوية

كما نبهت النشرية من رياح قوية عبر ولايات: تيزي وزو، برج بوعريريج، البويرة، المدية، الجلفة، تيارت، الأغواط.

كما ستشهد ولايات جنات، تمنراست وإن قزام تساقط أمطار رعدية.

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