تنبيه: موجة حر شديدة تضرب 14 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية حول الطقس ليوم الخميس، من تسجيل درجات حرارة قياسية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حلمت تنبيها من المستوى الثاني بتسجيل موجد حر شديدة تتعدى الـ 44 درجة مئوية عبر ولايتي: غليزان والشلف.

تستمر صلاحية النشرية يومي الخميس والجمعة.

كما حلمت النشرية تنبيها من المستوى الثاني حول موجة حر عبر ولايات: عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر العاصمة، تيبازة، عين الدفلى، مستغانم، وهران وعين تموشنت.

تبدأ صلاحية النشرية من التاسعة صباحا إلى التاسعة ليلا.