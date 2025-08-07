-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تنبيه: موجة حر شديدة تضرب 14 ولاية

الشروق أونلاين
  • 610
  • 0
تنبيه: موجة حر شديدة تضرب 14 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية حول الطقس ليوم الخميس، من تسجيل درجات حرارة قياسية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حلمت تنبيها من المستوى الثاني بتسجيل موجد حر شديدة تتعدى الـ 44 درجة مئوية عبر ولايتي: غليزان والشلف.

تستمر صلاحية النشرية يومي الخميس والجمعة.

كما حلمت النشرية تنبيها من المستوى الثاني حول موجة حر عبر ولايات: عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر العاصمة، تيبازة، عين الدفلى، مستغانم، وهران وعين تموشنت.

تبدأ صلاحية النشرية من التاسعة صباحا إلى التاسعة ليلا.

مقالات ذات صلة
استقطاب الجزائر لـ 9350 طالب أجنبي في الموسم الجديد

استقطاب الجزائر لـ 9350 طالب أجنبي في الموسم الجديد

توقيف 4 أشخاص ينشطون ضمن شبكة إجرامية دولية

توقيف 4 أشخاص ينشطون ضمن شبكة إجرامية دولية

بداري يكرم الطلبة المتفوقين في المسابقة العالمية للرياضيات ببلغاريا

بداري يكرم الطلبة المتفوقين في المسابقة العالمية للرياضيات ببلغاريا

وزارة الدفاع: حجز 4 قناطير من الكيف على الحدود المغربية

وزارة الدفاع: حجز 4 قناطير من الكيف على الحدود المغربية

مسابقة لتكوين وتوظيف مساعدي التمريض للصحة العمومية

مسابقة لتكوين وتوظيف مساعدي التمريض للصحة العمومية

تشييع جثامين ضحايا سقوط طائرة الحماية المدنية في جيجل

تشييع جثامين ضحايا سقوط طائرة الحماية المدنية في جيجل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد