تنبيه: موجة حر شديدة عبر 13 ولاية إلى غاية الاثنين

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية حول حالة الطقس ليوم الأحد من موجة حر شديدة تصل إلى 49 درجة مئوية عبر عدة ولايات إلى غاية الاثنين.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن موجة الحر ستخص ولايات: أدرار، تيميمون، إن صالح، برج باجي مختار وورقلة، درجات الحرارة ستصل إلى 49 درجة وتستمر إلى غاية الاثنين.

كما حذرت النشرية من موجة حر تصل إلى 49 درجة مئوية عبر ولايات: الوادي، تقرت، المنيعة وغرداية.

صلاحية النشرية تستمر إلى غاية يوم الاثنين.

كما حملت النشرية تنبيها من السمتوى الأول يخص موجة حر يتمس ولايات: المسيلة، المغير، أولاد جلال والجلفة.