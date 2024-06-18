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الجزائر

تنبيه: موجة حر شديدة وأمطار رعدية عبر هذه الولايات

الشروق أونلاين
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تنبيه: موجة حر شديدة وأمطار رعدية عبر هذه الولايات

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة حول حالة الطقس ليوم الثلاثاء، من موجة حر شديدة وتساقط أمطار رعدية عبر عدة ولايات ساحلية.

وأفاد الديوان في تنبيه من المستوى الثاني أن موجة الحر ستمس ولايات: تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، الطارف وعنابة.

وستصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية طوال يوم الثلاثاء.

وستشهد ولايات: تيميون، إن صالح، تمنراست، أدرار وبرج باجي مختار موجة حر من المستوى الأول.

كما نبهت النشرية من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر ولايات: الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، تيبازة، تلمسان، تيارت، تيسمسيلت، الجلفة، المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، البويرة، تبسة، بومرداس والبليدة.

صلاحية النشرية تبدأ من السادسة مساء.

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