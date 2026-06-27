تنبيه: موجة حر شديدة وأمطار رعدية عبر 38 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم السبت، من موجة حر مع تسجيل تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وأفادت نشرية الديوان التي حملت تنبيها من المستوى الأول بأن موجة الحر ستخص ولايات: عنابة، الطارف، سكيكدة، تيميمون، أدرار، إن صالح، برج باجي مختار وإن قزام.

تبدأ صلاحية النشرية من التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساء .

كما نبهت النشرية من تساقط أمطار رعدية غزيرة على ولايات: سيدي بلعباس، سوق أهراس، تيسمسيلت، تيميمون، ان قزام، الأغواط، برج بوعريريج، بني عباس، المسيلة وبرج باجي مختار.

وتشمل النشرية أيضا ولايات: تيارت، ميلة، تمنراست، أم البواقي، تبسة، قالمة، إن صالح، باتنة، تندوف، سطيف، الجلفة، تلمسان، قسنطينة، البيض، خنشلة، المدية، بني عباس، تندوف، بشار، بسكرة، أدرار، سعيدة، النعامة والبويرة.

تبدأ صلاحية النشرية من منتصف نهار السبت إلى غاية منتصف الليل.