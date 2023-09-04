-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تنبيه: موجة حر شرقا وأمطار رعدية وزوابع رملية عبر هذه الولايات

الشروق أونلاين
  • 3222
  • 0
تنبيه: موجة حر شرقا وأمطار رعدية وزوابع رملية عبر هذه الولايات

نهبت نشرية للأرصاد الجوية حول حالة الطقس ليوم الاثنين، من موجة حر وأمطار رعدية ورياح قوية وزوابع رملية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن موجة الحر ستخص ولايات: جيجل، سكيكدة، عنابة، تيزي وزو، بجاية، والطارف.

وأوضحت أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 42 و43 درجة وستستمر طيلة يوم الاثنين.

كما حملت النشرية تنبيها حول تساقط أمطار رعدية عبر لايات: إن صالح، أدرار، تمنراست، إن قزام وبرج باجي مختار.

كما ستشهد ولايات: إن صالح، أدرار، تيارت، سعيدة، البيض، النعامة، بشار، بني عباس، الأغواط، غرداية، الجلفة، أولاد جلال، المغير، الوادي وتقرت هبوب رياح قوية وزوابع رملية.

مقالات ذات صلة
الدرك الوطني: مخطط أمني لتفادي الحوادث خلال تساقط الأمطار

الدرك الوطني: مخطط أمني لتفادي الحوادث خلال تساقط الأمطار

إلغاء رحلتي القطار “الجزائر-تقرت” بسبب التقلبات الجوية

إلغاء رحلتي القطار “الجزائر-تقرت” بسبب التقلبات الجوية

توقيف مغترب بفرنسا حاول تمرير أدوية مهلوسة عبر المطار

توقيف مغترب بفرنسا حاول تمرير أدوية مهلوسة عبر المطار

مراجعة أسعار الفنادق موضوع لقاء مع وزارة السياحة

مراجعة أسعار الفنادق موضوع لقاء مع وزارة السياحة

60 ساعة تكوين لأساتذة الانجليزية بالابتدائي

60 ساعة تكوين لأساتذة الانجليزية بالابتدائي

توسيع توظيف أساتذة الإنجليزية والرياضة إلى الدوائر

توسيع توظيف أساتذة الإنجليزية والرياضة إلى الدوائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد