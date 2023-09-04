تنبيه: موجة حر شرقا وأمطار رعدية وزوابع رملية عبر هذه الولايات

نهبت نشرية للأرصاد الجوية حول حالة الطقس ليوم الاثنين، من موجة حر وأمطار رعدية ورياح قوية وزوابع رملية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن موجة الحر ستخص ولايات: جيجل، سكيكدة، عنابة، تيزي وزو، بجاية، والطارف.

وأوضحت أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 42 و43 درجة وستستمر طيلة يوم الاثنين.

كما حملت النشرية تنبيها حول تساقط أمطار رعدية عبر لايات: إن صالح، أدرار، تمنراست، إن قزام وبرج باجي مختار.

كما ستشهد ولايات: إن صالح، أدرار، تيارت، سعيدة، البيض، النعامة، بشار، بني عباس، الأغواط، غرداية، الجلفة، أولاد جلال، المغير، الوادي وتقرت هبوب رياح قوية وزوابع رملية.