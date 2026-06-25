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الجزائر

تنبيه: موجة حر شرقا وأمطار غزيرة عبر 6 ولايات

الشروق أونلاين
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تنبيه: موجة حر شرقا وأمطار غزيرة عبر 6 ولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الخميس من استمرار موجة الحر مع تساقط أمطار غزيرة عبر عدة ولايات.

وأفادت نشرية الديوان التي حملت تنبيها من المستوى الأول بأن موجة الحر ستخص ولايات: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل وبجاية.

من المرتقب أن تستمر صلاحية النشرية إلى غاية السادسة مساء.

كما نبهت النشرية من تساقط أمطار رعدية على ولايات: تبسة، خنشلة، الأغواط، البيض، إن قزام وبرج باجي مختار.

تبدا صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى غاية منتصف الليل.

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