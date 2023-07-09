تنبيه: موجة حر عبر 5 ولايات تصل إلى 48 درجة إلى غاية الثلاثاء

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة له حول حالة الطقس ليوم الأحد من استمرار موجة الحر القياسية عبر عدد من الولايات.

وأفادت النشرية أن الولايات المعنية بموجة الحر هي: سيدي بلعباس، عين الدفلى، الشلف، غليزان ومعسكر.

وأوضح التنبيه الذي نشرته أيضا مصالح الحماية المدنية أن درجات الحرارة في هذه الولايات ستتراوح ما بين 44 إلى 46 درجة وقد تصل إلى 48 درجة مئوية.

كما ستشهد ولايات: تلمسان، مستغانم، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، المدية، الجلفة، المسيلة، البويرة، تيزي وزو، باتنة، ميلة، قسنطينة، قالمة، خنشلة وتبسة.

وستتراوح درجات الحرارة في هذه الولايات بين 43 إلى 45 درجة مئوية.

صلاحية النشرية من الأحد إلى غاية الثلاثاء 11 جويلية الجاري.