-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تنبيه: موجة حر على 19 ولاية

محمد فاسي
  • 322
  • 0
تنبيه: موجة حر على 19 ولاية
أرشيف
موجة حر

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم السبت، من موجة حر عدد من ولايات الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بموجة الحر بداية من 12 زوالا من اليوم السبت لغاية الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم هي: الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، تيبازة، غليزان، بجاية، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عنابة، عين تموشنت، تلمسان، سكيكدة، جيجل، عين الدفلى، الطارف، بومرداس، معسكر، وهران والبليدة.

مقالات ذات صلة
انطلاق المسابقة التصفوية الولائية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم

انطلاق المسابقة التصفوية الولائية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم

اتفاق جزائري–أمريكي لتقوية الشراكة في المجال الصحي

اتفاق جزائري–أمريكي لتقوية الشراكة في المجال الصحي

الجزائر توقع على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية

الجزائر توقع على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية

اجتماع وزاري مشترك لمتابعة مشروع “دزاير ميديا سيتي”

اجتماع وزاري مشترك لمتابعة مشروع “دزاير ميديا سيتي”

لتعزيز حضورها الرقمي.. الجزائر تطلق مشروع الكابل البحري “ميدوسا”

لتعزيز حضورها الرقمي.. الجزائر تطلق مشروع الكابل البحري “ميدوسا”

عرقاب يؤكد أهمية استقرار أسواق الغاز ودعم الانتقال الطاقوي العادل

عرقاب يؤكد أهمية استقرار أسواق الغاز ودعم الانتقال الطاقوي العادل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد