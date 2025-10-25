تنبيه: موجة حر على 19 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم السبت، من موجة حر عدد من ولايات الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بموجة الحر بداية من 12 زوالا من اليوم السبت لغاية الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم هي: الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، تيبازة، غليزان، بجاية، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عنابة، عين تموشنت، تلمسان، سكيكدة، جيجل، عين الدفلى، الطارف، بومرداس، معسكر، وهران والبليدة.