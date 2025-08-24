-- -- -- / -- -- --
الجزائر

تنبيه: موجة حر في العاصمة وبومرداس وأمطار غزيرة عبر 15ولاية

الشروق أونلاين
نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الأحد، من موجة حر قياسية في الجزائر العاصمة وبومرداس مع تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن موجة الحر ستمس ولايتي الجزائر وبومرداس وتبدأ من التاسعة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا.

كما نبهت النشرية من تساقط أمطار رعدية عبر ولايات: سوق أهراس، تبسة، أم البواقي، قالمة، قسنطينة، ميلة، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، والمسيلة.

كما تخص النشرية ولايات: الجلفة، الأغواط، تمنراست، إن قزام وبرج باجي مختار.

تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى منتصف الليل.

