تنبيه: موجة حر في 4 ولايات ساحلية وأمطار رعدية جنوبا

نبهت نشرية للديوان الوطني للأرصاد الجوية حول حالة الطقس ليوم الأربعاء من استمرار موجة الحر مع تساقط للأمطار عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول باللون البرتقالي أن موجة الحر ستستمر عبر ولايات: بجاية، سكيكدة، عنابة والطارف.

تتراوح درجات الحرارة ما بين 39 و42 درجة مئوية

تستمر صلاحية النشرية من السادسة صباحا إلى غاية منتصف الليل.

كما جاء في النشرية تنبه حول تساقط أمطار رعدية عبر ولايتي: تمنراست وإن قزام.

تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى غاية التاسعة ليلا.