-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تنبيه: موجة حر في 4 ولايات ساحلية وأمطار رعدية جنوبا

الشروق أونلاين
  • 734
  • 0
تنبيه: موجة حر في 4 ولايات ساحلية وأمطار رعدية جنوبا

نبهت نشرية للديوان الوطني للأرصاد الجوية حول حالة الطقس ليوم الأربعاء من استمرار موجة الحر مع تساقط للأمطار عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول باللون البرتقالي أن موجة الحر ستستمر عبر ولايات: بجاية، سكيكدة، عنابة والطارف.

تتراوح درجات الحرارة ما بين 39 و42 درجة مئوية

تستمر صلاحية النشرية من السادسة صباحا إلى غاية منتصف الليل.

كما جاء في النشرية تنبه حول تساقط أمطار رعدية عبر ولايتي: تمنراست وإن قزام.

تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى غاية التاسعة ليلا.

مقالات ذات صلة
تهيئة الشقق في الأحياء الجديدة تنعش أسواق الخردة في الجزائر

تهيئة الشقق في الأحياء الجديدة تنعش أسواق الخردة في الجزائر

سلاح المقاطعة

سلاح المقاطعة

التكوين والتعليم المهنيين.. تعديل موعد الدخول 2025-2026

التكوين والتعليم المهنيين.. تعديل موعد الدخول 2025-2026

غلق فوري للإقامة الجامعية بني مسوس لهذا السبب

غلق فوري للإقامة الجامعية بني مسوس لهذا السبب

ورقلة: تفكيك شبكتين إجراميتين وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية (فيديو)

ورقلة: تفكيك شبكتين إجراميتين وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية (فيديو)

الجزائر ستبقى شامخة وحريصة على قرارها السياديّ

الجزائر ستبقى شامخة وحريصة على قرارها السياديّ

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد