تنبيه.. موجة حر قياسية تصل إلى 49 درجة عبر 8 ولايات  

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية حول حالة الطقس ليوم الاثنين، من تسجيل درجات حرارة قياسية تتراوح مابين 43 و49 درجة مئوية عبر عدد من الولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني البرتقالي، بأن موجة حر تتراوح بين 43 و45 درجة مئوية ستمس ولايات: المسيلة، باتنة، خنشلة، تبسة، سوق أهراس.

كما نبهت النشرية من موجة حر قياسية تصل إلى 49 درجة مئوية عبر ولايات: برج باجي مختار، أدرار وإن صالح.

تبدأ صلاحية النشرية من السادسة صباحا إلى غاية منتصف الليل.

كمات نبهت النشرية في إنذار من المستوى الأول من موجة حر عبر ولايات: تمنراست، تيميمون، ورقلة، الجلفة، بسكرة، البويرة، بجابة، ميلة، قسنطينة، عنابة والطارف.

تبدأ صلاحية النشرية من السادسة من صباح الاثنين إلى غاية السادسة من صباح يوم غد الثلاثاء.