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تنبيه: موجة حر قياسية عبر 8 ولايات جنوبية وأمطار عبر ولايات أخرى
الجزائر

تنبيه: موجة حر قياسية عبر 8 ولايات جنوبية وأمطار عبر ولايات أخرى

الشروق أونلاين
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تنبيه: موجة حر قياسية عبر 8 ولايات جنوبية وأمطار عبر ولايات أخرى

نبهت نشرية للأحوال الجوية حول حالة الطقس ليوم الاثنين، من موجة حر شديدة وتساقط أمطار عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية أن موجة الحر ستخص ولايات المنيعة، تميمون، بني عباس، تندوف، إن صالح، أدرار، برج باجي مختار وتمنراست.

درجات الحرارة ستتراوح ما بين 49 إلى 50 درجة مئوية.

صلاحية النشرية تستمر حتى الثالثة من صباح الثلاثاء.

كما أوضحت النشرية أن أمطار رعدية ستخص ولايات: تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، سطيف، ميلة، برج بوعريريج، المسيلة، الجلفة والأغواط.

صلاحية النشرية من منتصف النهار إلى غاية التاسعة ليلا.

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