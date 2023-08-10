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تنبيه: موجة حر قياسية عبر 8 ولايات غربية وأمطار رعدية غزيرة جنوبا
الجزائر

تنبيه: موجة حر قياسية عبر 8 ولايات غربية وأمطار رعدية غزيرة جنوبا

الشروق أونلاين
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تنبيه: موجة حر قياسية عبر 8 ولايات غربية وأمطار رعدية غزيرة جنوبا

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم الخميس، من تسجيل موجة حر قياسية عبر عدة ولايات غربية.

وأفادت النشرية التي جاءت بتنبيه من المستوى الثاني أن موجة حر ستستمر عبر ولايات: الشلف، غليزان، مستغانم، معسكر، وهران، عين تموشنت، سيدي بلعباس، تلمسان.

ستتراوح درجات الحرارة ما بين 43 و45 درجة مئوية وستستمر  الخميس.

وونبه الديوان من موجة حر من المستوى الأول عبر ولايات: بني عباس، تميمون، أدرار، برج باجي مختار وتندوف.

كما حملت نفس النشرية تنبيها حول تساقط أمطار رعدية عبر ولايات: إن قزام وبرج باجي مختار.

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