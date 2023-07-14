تنبيه: موجة حر قياسية وأمطار رعدية عبر 17 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة حول حالة الطقس ليوم الجمعة، من موجة حر وتساقط أمطار رعدية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار الرعدية ستخص ولايات: تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، المسيلة، الجلفة، الأغواط، البيض وبرج باجي محتار.

كما حملت النشرية تنبيها حول موجة حر ستضرب ولايات: باتنة، المسيلة، الجلفة، البويرة، المدية، تيارت، عين الدفلى، شلف وغليزان، تيندوف، برج باجي مختار وأدرار.

وأفادت النشرية أن ولايات: المسيلة، عين الدفلى، الشلف وغليزان ستشهد موجة حر قياسية تصل إلى 45 درجة مئوية.