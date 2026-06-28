تنبيه: موجة حر قياسية وأمطار غزيرة عبر 17 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الأحد، من موجة حر شديدة مع تساقط أمطار رعدية عبر عدة ولايات.

وحسب نشرية الديوان التي حملت تنبيها من المستوى الأول فإن موجة الحر ستخص ولايات: الطارف، عنابة، سكيكدة، أدرار وبرج باجي مختار.

تبدأ صلاحية النشرية من السادسة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا.

كما نبهت النشرية من تساقط أمطار رعدية غزيرة على ولايات: تلمسان، سيدي بلعباس، النعامة، بشار، بني عباس، البيض، سعيدة، تيارت، الأغواط، الجلفة، تيسمسيلت والمدية.

من المرتقب أن تبدأ صلاحية النشرية من منتصف نهار الأحد إلى غاية منتصف الليل.

نبهت النشرية أيضا من هبوب رياح قوية متبوعة بزوابع رملية علة ولايات: بشار، بني عباس، أدرار، إن صالح، تمنراست وبرج باجي مختار.