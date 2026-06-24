تنبيه: موجة حر وأمطار رعدية عبر 32 ولاية 

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الأربعاء، من استمرار موجة الحر وتساقط أمطار رعدية عبر عدة ولايات.

وأفادت مصالح الديوان في نشرية من المستوى الأول باستمرار موجة الحر عبر ولايات: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، عين الدفلى، الشلف وغليزان.

تستمر صلاحية النشرية إلى غاية السادسة من صباح يوم غد الخميس.

كما نبهت النشرية من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر ولايات: سوق أهراس، إن قزام، الأغواط، برج بوعريريج، غليزان، بجاية، المسيلة، برج باجي مختار، ميلة، تمنراست، أم البواقي وتبسة.

كما شمل التنبيه ولايات: قالمة، الشلف، باتنة، عنابة، سطيف، جانت، الجلفة، قسنطينة، سكيكدة، البيض، المغير، جيجل، خنشلة، عين الدفلى، المدية، بسكرة، الطارف، النعامة، البويرة وأولاد جلال.

تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى غاية منتصف الليل.