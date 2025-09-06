-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تنبيه: موجة حر وأمطار رعدية على 29 ولاية

محمد فاسي
  • 1178
  • 0
تنبيه: موجة حر وأمطار رعدية على 29 ولاية
أرشيف
موجة حر وأمطار رعدية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم السبت، من موجة حر وأمطار رعدية على عدد من ولايات الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بموجة الحر بداية من السادسة صباحا من اليوم السبت لغاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الأحد هي: بومرداس والجزائر العاصمة.

وحسب تنبيه آخر، من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بالأمطار والخلايا الرعدية بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم السبت لغاية الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم هي: سوق أهراس، عين قزام، الأغواط، برج بو عريرج، بني عباس، المسيلة، برج باجي مختار، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة، تندوف، عنابة، سطيف، الجلفة، قسنطينة، سكيكدة، البيض، جيجل، خنشلة، بسكرة، الطارف، أدرار، النعامة وبشار.

مقالات ذات صلة
تربية.. إعلان نتائج توظيف الأساتذة المتعاقدين بهذا التاريخ

تربية.. إعلان نتائج توظيف الأساتذة المتعاقدين بهذا التاريخ

رئيس النيجر الأسبق محمدو يوسوفو: “الجزائر دولة محورية للتكامل والانعتاق الاقتصادي للقارة”

رئيس النيجر الأسبق محمدو يوسوفو: “الجزائر دولة محورية للتكامل والانعتاق الاقتصادي للقارة”

وفد صيني من مقاطعة “تشونغتشينغ” يزور عنابة

وفد صيني من مقاطعة “تشونغتشينغ” يزور عنابة

تسجيل أكثر من 16 ألف مشروع استثماري في الجزائر

تسجيل أكثر من 16 ألف مشروع استثماري في الجزائر

سفير بكين: ثلاثة محاور لتعزيز العلاقات الصينية – الجزائرية

سفير بكين: ثلاثة محاور لتعزيز العلاقات الصينية – الجزائرية

علي شكري: “تقييم موحد وعلمي للدروس عبر المنصات الجامعية”

علي شكري: “تقييم موحد وعلمي للدروس عبر المنصات الجامعية”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد