تنبيه: موجة حر وأمطار على 13 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الثلاثاء، من موجة حر وأمطار رعدية على عدد من ولايات الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بموجة الحر بداية من التاسعة صباحا من اليوم الثلاثاء لغاية الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم هي: عين صالح وأدرار.

وحسب تنبيه آخر، من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بالأمطار والخلايا الرعدية بداية من الساعة السابعة صباحا من اليوم الثلاثاء لغاية الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم هي: الطارف، عنابة، سكيكدة، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، أم البواقي، تبسة، خنشلة وباتنة.