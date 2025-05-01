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الجزائر

تنبيه: موجة حر وأمطار ورياح عاتية على 17 ولاية

محمد فاسي
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تنبيه: موجة حر وأمطار ورياح عاتية على 17 ولاية
ح.م
موجة حر وأمطار

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الخميس، من أمطار رعدية ورياح عاتية متبوعة بزوابع مع موجة حر على عدة ولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار بداية من 12 ظُهرا من اليوم الخميس لغاية الساعة السادسة من يوم غد الجمعة هي: تيبازة، الشلف، عين الدفلى، المدية، تيسمسيلت، غيليزان، الجلفة، تيارت، معسكر، الأغواط، البيض، سعيدة، سيدي بلعباس، النعامة، بشار وبني عباس.

وحسب ذات التنبيه، ستجتاح الرياح العاتية المتبوعة بالزوابع الرملية بداية من الساعة 12 ظُهرا من اليوم الخميس لغاية الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم على ولايات: سيدي بلعباس، تلمسان، البيض والنعامة.

وفي نشرية أخرى، من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، ستعرف ولايات: عين الدفلى، الشلف، غيليزان ومعسكر موجة حر من الساعة التاسعة صباحا من اليوم الخميس لغاية الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم.

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