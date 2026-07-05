تنبيه: موجة حر وأمطار وزوابع رملية على هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الأحد، من موجة حر ورعود متبوعة بزوابع على بعض الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولاية المعنية بموجة الحر من الساعة السادسة صباحًا من اليوم الأحد إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الإثنين هي: برج باجي مختار.

وحسب تنبيه آخر للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار من الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم الأحد إلى غاية الساعة 12 ليلا من نفس اليوم هي: بني عباس وتيندوف.

وحسب ذات التنبيه ستجتاح الرياح القوية والزوابع الرملية ولايات عين صالح، أدرار وبرج باجي مختار من الساعة 12 زوالا من اليوم الأحد إلى غاية الساعة الثالثة صباحا من يوم غد الإثنين.