تنبيه: موجة حر وأمطار وزوابع رملية على 10 ولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الثلاثاء، من موجة حر وأمطار رعدية متبوعة بزوابع على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تحذير للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بموجة الحر من الساعة السادسة صباحًا من اليوم الثلاثاء إلى غاية الساعة 12 ليلا من نفس اليوم هي: عين الدفلى، الشلف، غيليزان، عين صالح، أدرار، برج باجي مختار وتيندوف.

وحسب تنبيه آخر للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية الساعة 12 ليلا من اليوم الثلاثاء هي: جانت، تمنراست وعين قزام.

وحسب ذات التنبيه ستجتاح الرياح القوية والزوابع الرملية ولايتي جانت وعين قزام من الساعة السادسة مساءً من اليوم الثلاثاء إلى غاية الساعة الثالثة صباحا من يوم غد الأربعاء.