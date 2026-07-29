تنبيه: موجة حر وأمطار وزوابع رملية على هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الأربعاء، من موجة حر ورعود متبوعة بزوابع ورياح قوية على بعض الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولاية المعنية بموجة الحر بداية من الساعة السادسة صباحا من اليوم الأربعاء لغاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الخميس هي: عين صالح، أدرار، بني عباس وتيندوف.

وحسب تنبيه آخر للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار من الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم الأربعاء إلى غاية الساعة 12 ليلا من نفس اليوم هي: أم البواقي، خنشلة، باتنة، الأغواط، البيض، النعامة، سيدي بلعباس، تلمسان، بشار، تمنراست، عين قزام وبرج باجي مختار.

وحسب ذات التنبيه ستجتاح الزوابع الرملية والرياح القوية ولايات: البيض، النعامة، بشار، عين صالح، أدرار وبرج باجي مختار بداية من الساعة 12 زوالا من اليوم الأربعاء إلى غاية الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم.