تنبيه: موجة حر وأمطار وزوابع رملية على هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الجمعة، من موجة حر ورعود متبوعة بزوابع ورياح قوية على بعض الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولاية المعنية بموجة الحر بداية من الساعة السادسة صباحا من اليوم الجمعة لغاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد السبت هي: عين الدفلى، الشلف وغيليزان.

وحسب تنبيه آخر للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار من الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم الجمعة إلى غاية الساعة 12 ليلا من نفس اليوم هي: تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، البيض، نعامة، بشار، بني عباس وتيندوف.

وحسب ذات التنبيه ستجتاح الزوابع الرملية والرياح القوية ولايات: البيض، نعامة، بشار، عين صالح، أدرار برج باجي مختار وعين قزام بداية من الساعة 12 زوالا من اليوم الجمعة إلى غاية الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم.