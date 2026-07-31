-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تنبيه: موجة حر وأمطار وزوابع رملية على هذه الولايات

الشروق أونلاين
  • 699
  • 0
تنبيه: موجة حر وأمطار وزوابع رملية على هذه الولايات
أرشيف
موجة حر وأمطار

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الجمعة، من موجة حر ورعود متبوعة بزوابع ورياح قوية على بعض الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولاية المعنية بموجة الحر بداية من الساعة السادسة صباحا من اليوم الجمعة لغاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد السبت هي: عين الدفلى، الشلف وغيليزان.

وحسب تنبيه آخر للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار من الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم الجمعة إلى غاية الساعة 12 ليلا من نفس اليوم هي: تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، البيض، نعامة، بشار، بني عباس وتيندوف.

وحسب ذات التنبيه ستجتاح الزوابع الرملية والرياح القوية ولايات: البيض، نعامة، بشار، عين صالح، أدرار برج باجي مختار وعين قزام بداية من الساعة 12 زوالا من اليوم الجمعة إلى غاية الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم.

مقالات ذات صلة
ست مجموعات برلمانية وممثلون عن أحزاب يدعمون ترشح خليدة بوفدش لرئاسة المجلس الشعبي الوطني

ست مجموعات برلمانية وممثلون عن أحزاب يدعمون ترشح خليدة بوفدش لرئاسة المجلس الشعبي الوطني

نتائج توجيه حاملي بكالوريا 2026.. بداري يكشف أبرز المستجدات

نتائج توجيه حاملي بكالوريا 2026.. بداري يكشف أبرز المستجدات

أكثر من 120 شركة أمريكيّة في الجزائر وآفاق للاستثمار خارج المحروقات

أكثر من 120 شركة أمريكيّة في الجزائر وآفاق للاستثمار خارج المحروقات

ضبط أزيد من قنطار من الكيف المعالج مصدره المغرب

ضبط أزيد من قنطار من الكيف المعالج مصدره المغرب

رسميا.. وزارة التربية تعلن اعتماد نظام “الأبوستيل” للمصادقة على الوثائق

رسميا.. وزارة التربية تعلن اعتماد نظام “الأبوستيل” للمصادقة على الوثائق

رفْع مُعامل الإنجليزية في الثانية متوسط بـ3 أضعاف

رفْع مُعامل الإنجليزية في الثانية متوسط بـ3 أضعاف

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد