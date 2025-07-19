تنبيه: موجة حر وأمطار وزوابع رملية على 13 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم السبت، من موجة حر وأمطار رعدية متبوعة بزوابع على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تحذير للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بموجة الحر التي تتراوح بين 39 و41 درجة مئوية، وتصل إلى 44/46 درجة مئوية من الساعة السادسة صباحًا من اليوم السبت إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الأحد هي: سكيكدة، عنابة، الطارف، جيجل، بجاية، بومرداس والجزائر العاصمة.

وحسب تنبيه آخر للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية الساعة التاسعة مساءً من اليوم السبت هي: المسيلة، الجلفة، الأغواط، تمنراست، عين قزام وبرج باجي مختار.

وحسب ذات التنبيه ستجتاح الزوابع الرملية برج باجي مختار من الساعة السادسة صباحا من اليوم السبت إلى غاية الساعة 12 زوالا من نفس اليوم.