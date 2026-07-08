-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تنبيه: موجة حر وأمطار وزوابع رملية على هذه الولايات

الشروق أونلاين
  • 456
  • 0
تنبيه: موجة حر وأمطار وزوابع رملية على هذه الولايات
أرشيف
موجة حر وأمطار

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الأربعاء، من موجة حر ورعود متبوعة بزوابع على بعض الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولاية المعنية بموجة الحر من الساعة التاسعة صباحًا من اليوم الأربعاء إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الخميس هي: الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، تيبازة، غليزان، بجاية، تيزي وزو, الشلف، مستغانم، عنابة، عين تموشنت، تلمسان، سكيكدة، جيجل، عين الدفلى، الطارف، بومرداس، البويرة، معسكر، ووهران.

وحسب تنبيه آخر للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار من الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم الأربعاء إلى غاية الساعة الثالثة صباحا من يوم غد الخميس هي: إيليزي، جانت، تمنراست وعين قزام.

وحسب ذات التنبيه ستجتاح الرياح القوية والزوابع الرملية ولاية برج باجي مختار وعين قزام من الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم الأربعاء إلى غاية الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم.

مقالات ذات صلة
أمسية تكريمية للموسيقار محمد فوزي ملحن النشيد الوطني الجزائري

أمسية تكريمية للموسيقار محمد فوزي ملحن النشيد الوطني الجزائري

توضيح هام من المحافظة السامية للرقمنة

توضيح هام من المحافظة السامية للرقمنة

رئيس الجمهورية يُدشن المقر الجديد لوزارة السكن

رئيس الجمهورية يُدشن المقر الجديد لوزارة السكن

“Summer Camp 2026”.. تفاصيل جديدة تهم أبناء الجالية الجزائرية بالخارج

“Summer Camp 2026”.. تفاصيل جديدة تهم أبناء الجالية الجزائرية بالخارج

شراكة جزائرية-ألمانية لتعزيز جودة التكوين المهني

شراكة جزائرية-ألمانية لتعزيز جودة التكوين المهني

بومرداس.. العثور على الغريق المفقود بشاطئ القرصان

بومرداس.. العثور على الغريق المفقود بشاطئ القرصان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد