تنبيه: موجة حر وأمطار وزوابع رملية على هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الأربعاء، من موجة حر ورعود متبوعة بزوابع على بعض الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولاية المعنية بموجة الحر من الساعة التاسعة صباحًا من اليوم الأربعاء إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الخميس هي: الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، تيبازة، غليزان، بجاية، تيزي وزو, الشلف، مستغانم، عنابة، عين تموشنت، تلمسان، سكيكدة، جيجل، عين الدفلى، الطارف، بومرداس، البويرة، معسكر، ووهران.

وحسب تنبيه آخر للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار من الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم الأربعاء إلى غاية الساعة الثالثة صباحا من يوم غد الخميس هي: إيليزي، جانت، تمنراست وعين قزام.

وحسب ذات التنبيه ستجتاح الرياح القوية والزوابع الرملية ولاية برج باجي مختار وعين قزام من الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم الأربعاء إلى غاية الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم.