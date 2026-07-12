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الجزائر

تنبيه: موجة حر وأمطار وزوابع رملية على هذه الولايات

الشروق أونلاين
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تنبيه: موجة حر وأمطار وزوابع رملية على هذه الولايات
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موجة حر وأمطار

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الأحد، من موجة حر ورعود متبوعة بزوابع على بعض الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولاية المعنية بموجة الحر هي: سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى، الشلف، غليزان، معسكر، المدية، الجلفة، البويرة، تيزي وزو، المسيلة، ميلة، قسنطينة، قالمة، غرب باتنة، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

وحسب تنبيه آخر للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار من الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم الأحد إلى غاية الساعة 12 ليلا من نفس اليوم هي: برج باجي مختار، تمنراست وعين قزام.

وحسب ذات التنبيه ستجتاح الرياح القوية والزوابع الرملية ولايات تيارت، البيض، سعيدة، تلمسان، النعامة، سيدي بلعباس، الأغواط، عين قزام وبرج باجي مختار، من الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم الأحد إلى غاية الساعة 12 ليلا من نفس اليوم.

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