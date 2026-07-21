تنبيه: موجة حر وأمطار وزوابع رملية على هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الثلاثاء، من موجة حر ورعود متبوعة بزوابع ورياح قوية على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولاية المعنية بموجة الحر من الساعة السادسة صباحا من اليوم الثلاثاء إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الأربعاء هي: الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، سوق أهراس، ورقلة، تيبازة، الوادي، تيسمسيلت، برج بوعريريج، غليزان، بجاية، تقرت، المسيلة، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، تيزي وزو، الشلف، باتنة، مستغانم، عنابة، سطيف، عين تموشنت، الجلفة، تلمسان، قسنطينة، سكيكدة، المغير، جيجل، خنشلة، عين الدفلى، المدية، بسكرة، الطارف، سعيدة، بومرداس، البويرة، معسكر، أولاد جلال، وهران والبليدة.

وحسب تنبيه آخر للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار من الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم الثلاثاء إلى غاية الساعة 12 ليلا من نفس اليوم هي: سكيكدة، عنابة، الطارف، جيجل، قالمة، قسنطينة، ميلة، تبسة، خنشلة، أم ابواقي، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، المدية، باتنة وسوق أهراس، الجلفة والأغواط.

وحسب ذات التنبيه ستجتاح الزوابع الرملية والرياح القوية ولايات برج بادجي مختار، تمنراست، عين صالح، جانت، أدرار وإيليزي من الساعة 12 زوالا من اليوم الثلاثاء إلى غاية الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم.