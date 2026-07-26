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الجزائر

تنبيه: موجة حر وأمطار وزوابع رملية على هذه الولايات

الشروق أونلاين
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تنبيه: موجة حر وأمطار وزوابع رملية على هذه الولايات
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موجة حر وأمطار

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الأحد، من موجة حر قياسية تصل لـ 49 درجة ورعود متبوعة بزوابع على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولاية المعنية بموجة الحر أيام الأحد والإثنين والثلاثاء هي: ورقلة، تيميمون، عين صالح، أدرار، برج باجي مختار، بسكرة، أولاد جلال، المغير، تقرت والوادي.

وحسب تنبيه آخر للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار من الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم الأحد إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الإثنين هي: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر العاصمة، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، تيزي وزو، البويرة، تبسة، خنشلة، باتنة وبرج بوعريريج.

وحسب ذات التنبيه ستجتاح الزوابع الرملية ولايات أولاد جلال، الجلفة، الأغواط، غرداية، البيض والنعامة من الساعة 12 زوالا من اليوم الأحد إلى غاية الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم.

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