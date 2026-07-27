تنبيه: موجة حر وأمطار وزوابع رملية على هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الإثنين، من موجة حر قياسية تصل لـ 49 درجة ورعود متبوعة بزوابع ورياح قوية على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولاية المعنية بموجة الحر التي تصل لـ 49 درجة يومي الإثنين والثلاثاء هي: ورقلة، تيميمون، عين صالح، أدرار وبرج باجي مختار.

وحسب تنبيه آخر للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار من الساعة السادسة صباحا من اليوم الإثنين إلى غاية الساعة 12 ليلا من نفس اليوم هي: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر العاصمة، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، تيزي وزو، البويرة، تبسة، خنشلة، باتنة، برج بوعريريج، البليدة وتيبازة.

وحسب ذات التنبيه ستجتاح الزوابع الرملية والرياح القوية ولايات: المسيلة، بسكرة، المغير، أولاد جلال، الوادي، توقرت، ورقلة وعين قزام من الساعة السادسة صباحا من اليوم الإثنين إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الثلاثاء.