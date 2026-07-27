-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تنبيه: موجة حر وأمطار وزوابع رملية على هذه الولايات

الشروق أونلاين
  • 698
  • 0
تنبيه: موجة حر وأمطار وزوابع رملية على هذه الولايات
أرشيف
موجة حر وأمطار

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الإثنين، من موجة حر قياسية تصل لـ 49 درجة ورعود متبوعة بزوابع ورياح قوية على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولاية المعنية بموجة الحر التي تصل لـ 49 درجة يومي الإثنين والثلاثاء هي: ورقلة، تيميمون، عين صالح، أدرار وبرج باجي مختار.

وحسب تنبيه آخر للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار من الساعة السادسة صباحا من اليوم الإثنين إلى غاية الساعة 12 ليلا من نفس اليوم هي: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر العاصمة، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، تيزي وزو، البويرة، تبسة، خنشلة، باتنة، برج بوعريريج، البليدة وتيبازة.

وحسب ذات التنبيه ستجتاح الزوابع الرملية والرياح القوية ولايات: المسيلة، بسكرة، المغير، أولاد جلال، الوادي، توقرت، ورقلة وعين قزام من الساعة السادسة صباحا من اليوم الإثنين إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الثلاثاء.

مقالات ذات صلة
وصول الدفعة الثانية من أطفال الجالية بالخارج المشاركين في المخيمات الصيفية

وصول الدفعة الثانية من أطفال الجالية بالخارج المشاركين في المخيمات الصيفية

وفاة المجاهد والدبلوماسي السابق صالح بن القبي

وفاة المجاهد والدبلوماسي السابق صالح بن القبي

تنبيه: موجة حر وأمطار وزوابع رملية على هذه الولايات

تنبيه: موجة حر وأمطار وزوابع رملية على هذه الولايات

دعوات لتبني ثقافة وقائية بدلا من التفاعل الموسمي خلال الكوارث

دعوات لتبني ثقافة وقائية بدلا من التفاعل الموسمي خلال الكوارث

الديوان الوطني للحج والعمرة يفتح باب استقبال عروض خدمات حج 2027

الديوان الوطني للحج والعمرة يفتح باب استقبال عروض خدمات حج 2027

موجة حر قياسية تصل لـ 49° عبر هذه الولايات

موجة حر قياسية تصل لـ 49° عبر هذه الولايات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد