تنبيه: موجة حر ورعود على 6 ولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الأحد، من موجة حر ورعود على بعض الولايات شمال وجنوب الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بموجة الحر بداية من السادسة صباحا من اليوم الأحد لغاية الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم هي: الجزائر العاصمة، بجاية وبومرداس.

وحسب تنبيه آخر، من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بالرعود بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم الأحد لغاية الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم هي: أدرار، عين قزام وبرج باجي مختار.