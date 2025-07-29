تنبيه: موجة حر ورياح وزوابع رملية على 8 ولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الثلاثاء، من موجة حر ورياح متبوعة بزوابع ورعود على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بموجة الحر من الساعة السادسة صباحًا من اليوم الثلاثاء إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الأربعاء هي: تيندوف، أدرار وبرج باجي مختار.

وحسب تنبيه آخر للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولاية المعنية بنشاط الخلايا الرعدية من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية الساعة التاسعة مساءً من اليوم الثلاثاء هي ولاية عين قزام.

وحسب ذات التنبيه ستجتاح الرياح القوية ولايات: الجزائر العاصمة، تيبازة، الشلف وغيليزان من الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم الثلاثاء إلى غاية الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم.

أما بخصوص الزوابع الرملية، فقد أشار الديوان أنها ستجتاح ولايتي: عين قزام وبرج باجي مختار من الساعة السادسة صباحا من اليوم الثلاثاء إلى غاية الساعة 12 زوالا من اليوم الثلاثاء.