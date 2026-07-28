تنبيه: موجة حر وزوابع رملية على هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الثلاثاء، من موجة حر قياسية تصل لـ 49 درجة وزوابع رملية متبوعة برياح قوية على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولاية المعنية بموجة الحر التي تصل لـ 49 هي: ورقلة، تيميمون، عين صالح، أدرار وبرج باجي مختار.

وحسب تنبيه آخر للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، ستجتاح الزوابع الرملية والرياح القوية ولايات: عين صالح، أدرار، تمنراست، جانت وعين قزام بداية من الساعة التاسعة صباحا من اليوم الثلاثاء إلى غاية الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم.