تنبيه.. هذه قائمة الطرق المقطوعة بسبب التقلبات الجوية

نشرت قيادة الدرك الوطني، الثلاثاء، قائمة الطرق المقطوعة بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها العديد من الولايات.

وأفادت قيادة الدرك الوطني في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك “طريقي” أن الطرق المقطوعة عبر الولايات هي:

1- تيزي وزو:

-الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق بسبب تراكم الثلوج.

2- البويرة:

-الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة بلدية الأسنام ومنطقة لاكوكار بلدية بشلول مغلق بسبب تراكم الثلوج.

3- معسكر:

-الطريق الوطني رقم 17 في شطره الرابط بين بلديتي حسين و المحمدية بالضبط المكان المسمى وادي هبرة بلدية المحمدية مغلق بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وأوضحت قيادة الدرك الوطني أن مستعملي الطريق ملزمون بأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف مع احترام المسافة الامنية وتخفيض السرعة وعدم المغامرة ومحاولة قطع الطرق المقطوعة بسبب التقلبات الجوية.