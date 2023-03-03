تنتظرنا مواجهتان صعبتان للمنتخب الأول ولأقل من 23 سنة

مدرب منتخب النيجر كفالي لـ "الشروق":

يواجه المنتخب الجزائري يومي 23 مارس بملعب نيلسون مانديلا و27 من نفس الشهر منتخب النيجر بالبنين في إطار الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات نهائيات منافسة كاس أمم إفريقيا “2024” المقررة بكوت ديفوار.

وفي نفس التاريخ تقريبا يواجه منتخب النيجر لأقل من 23 سنة منتخب السودان لأقل من 23 سنة، حيث يعمل المسؤولين عن الكرة في النيجر كل ما في وسعهم من أجل تأهل منتخبهم إلى نهائيات كأس إفريقيا لهذه الفئة العمرية والتأهل إلى الألعاب الأولمبية المقررة بباريس سنة 2024، وتحقيق نتيجة ايجابية مع المنتخب الأول الذي سيلعب أما رفقاء محرز.

وقال مدرب منتخب النيجر جون ميشال كفالي في تصريح للشروق:”نحن نحضر لمواجهتين الأولى لمنتخب أقل من 23 سنة.. الذي يعتبر مفخرة كبيرة لنا، حيث سيلعب من أجل التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة، والتأهل إلى الألعاب الأولمبية 2024 بباريس، ومع المنتخب الأول الذي سيواجه المنتخب الجزائري”، وأضاف قائلا: “نحاول العمل مع المنتخب الأول ومنتخب أقل من 23 سنة في آن واحد ونحاول أن نكون في المستوى وتحقيق نتائج ايجابية في المقابلتين”. وعن لقاء الجزائر قال مدرب منتخب النيجر جون ميشال كفالي” نحن نعرف أن لقاء الجزائر سيكون صعب جدا، نحن مركزون جيدا للمقابلتين ونعمل على تحقيق نتيجتين ايجابيتين”.