تندوف: دراسة جيوفيزيائية لمشروع تحويل المياه الصالحة للشرب

يجري بولاية تندوف إعداد دراسة جيوفيزيائية لمشروع تحويل المياه الصالحة للشرب في إطار البرنامج التكميلي لقطاع الري، وضمن دراسة شاملة للتحويلات الكبرى للمياه ”جنوب-جنوب”، وفقا لما نقلته وكالة الانباء الجزائرية عن المديرية الولائية للموارد المائية، اليوم الخميس 11 سبتمر.

وأوكلت العملية للوكالة الوطنية للموارد المائية بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، حسبما نقلته الوكالة عن مدير القطاع، عبد القادر سليمان، الذي أفاد انه تم تعيين مجمع مكتب دراسات شرع في جمع المعطيات التقنية ودراسة مختلف المقترحات المتعلقة بالمشروع.

وحسب المصدر ذاته، تم إنجاز المرحلة الأولى من الدراسة، وتم إرسالها للجهات الوصية. كما تم يوم 8 ماي الماضي عقد اجتماع تحت إشراف المديرية العامة للموارد المائية بالوزارة الوصية لمتابعة عملية إعداد الدراسة.

وسيتم في “الأيام القادمة” تنظيم عرض للمرحلة الأولى على المستوى المركزي بحضور ممثلي الموارد المائية للولايات المعنية من أجل مناقشة المقترحات وإبداء الملاحظات التي من شأنها إثراء الدراسة قبل الانتقال إلى المراحل اللاحقة.

وتخص هذه العملية، التي تندرج ضمن دراسة شاملة للتحويلات الكبرى للمياه ”جنوب-جنوب”، ولايات تندوف وبشار وبني عباس وتيميمون.

