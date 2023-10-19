تنديدا بمجازر نتنياهو ودعما لغزة.. مئات اليهود يعتصمون بمبنى الكونغرس

اعتصم مئات اليهود الأمريكيين، الأربعاء، في مبنى الكونغرس للمطالبة بوقف الحرب على غزة والتنديد بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد أعلن متظاهرون حركة صوت اليهود من أجل السلام، الاعتصام داخل مقر الكونجرس الأمريكي، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، وأعلنت الشرطة عن اعتقال عدد منهم.

وشارك في الاعتصام المفتوح بعض النواب من الكونغرس الأمريكي، من بينهم النائبة الديمقراطية ذات الأصول الفلسطينية، رشيدة طليب، التي ألقت كلمة في الاعتصام.

وكانت رشيدة تبكي وهي تتحدث للمعتصمين، موجهة رسالة للرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن، جاء فيها: “الرئيس بايدن لسنا معك في هذه، تحتاج للاستيقاظ وفهم ذلك. لم نعد نستطيع مشاهدة الناس يرتكبون المجازر ويقتلون كثيرا من الناس ببساطة، ثم نقف متفرجين ونصمت حيال ذلك”.

وخاطبت المعتصمين بالقول: “أقسم بالله إنكم في الجانب الصحيح من التاريخ. أنتم تقومون بما في وسعكم لإنقاذ حياة الناس”.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “أوقفوا إطلاق النار” و”لا تقتلوا باسمنا”.

وكان المئات من أعضاء الجالية اليهودية في نيويورك نظموا السبت الماضي وقفة احتجاجية دعت إليها منظمة “الصوت اليهودي من أجل السلام”، لإعلان موقفهم الرافض للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “اليهود يقولون أوقفوا الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين”، “الصهيونية إرهاب” و”أوقفوا الفصل العنصري الإسرائيلي”.

وتحدث أحد أعضاء المنظمة قائلا “2.2 مليون شخص في سجن مفتوح، معظمهم من الأطفال، إنهم الآن بلا طعام أو مياه أو كهرباء أو وقود، ومع هذا يقصفون بالفوسفور الأبيض”.

أضاف “كيهود نحن هنا اليوم لنقول لا تفعلوا هذا باسمنا. ليس باسمنا. ليس باسمنا”، ثم هتف الحضور وراءه بصوت مرتفع مرددين “ليس باسمنا.. ليس باسمنا. ليس باسمنا”.