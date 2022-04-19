تنزانيا أقالت سعدان.. وذكريات “ميتشو” وكافالي

أوقعت قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 المنتخب الوطني الجزائري، في فوج يضمّ فريقَين من من شرق إفريقيا ينتميان إلى المدرسة الأنجلوسكسونبة، وآخر فرانكفوني من منطقة السّاحل.

ويلعب “محاربو الصحراء” التصفيات الإفريقية، إلى جانب منتخبات أوغندا وتنزانيا والنيجر.

وبِشأن فريق أوغندا، فقد شارك 7 مرّات في كأس إفريقيا، آخرها في نسخة مصر 2019. وكانت أفضل نتيجة له في طبعة غانا 1978، لمّا نشّط النهائي وخسره أمام البلد المستضيف للبطولة. عِلما أن “الكاف” نظّمت 33 دورة ما بين 1957 و2022.

ويدرّب منتخب أوغندا التقني الصربي ميلوتين سريدوييفيتش، المشهور بِلقب “ميتشو” (52 سنة)، منذ جويلية الماضي. وهو إطار فني سبق له مواجهة “الخضر”، لمّا أشرف على رواندا ما بين 2011 و2013، وأيضا زامبيا في تصفيات “كان” 2022.

تاريخيا وفي تصفيات كأس أمم إفريقيا، تقابل المنتخب الوطني مع أوغندا في نسخ 1974 و1996 و2000، ففاز “الخضر” مرّة واحدة فقط، وانهزموا في مناسبتَين، وتعادلوا ثلاث مرّات.

وبِخصوص منتخب تنزانيا، فقد حضر وقائع “الكان” في مناسبتَين، خلال طبعتَي 1980 و2019، وفي كلا النسختَين ودّع السباق من دور المجموعات.

ويُدرب منتخب تنزانيا التقني الدانماركي كيم بولسن (63 سنة)، منذ مطلع عام 2021.

وواجهت تنزانيا “محاربي الصحراء” 4 مرّات في تصفيات كأس أمم إفريقيا، وذلك في طبعتَي 1996 و2012. فانتصر كلّ منتخب مرّة واحدة، وافترق الطرفان على نتيجة التعادل في مناسبَتَين، الأخيرة كانت في سبتمبر 2010، وعجّلت بِإقالة الناخب الوطني رابح سعدان.

وشارك فريق النيجر – البلد الذي يقع في منطقة السّاحل بِالقارّة السّمراء – أيضا مرّتَين فقط في البطولة الإفريقية، وذلك في دورتَي 2012 و2013، وغادر المضمار من الدور الأوّل.

ويُدرب النيجر التقني الفرنسي جون ميشال كافالي (64 سنة)، منذ عام 2020. وهو إطار فني سبق له الإشراف على “الخضر” ما بين 2006 و2007.

ولم يسبق للجزائر والنيجر اللّعب جنبا إلى جنب في تصفيات كأس أمم إفريقيا، عكس المونديال. مثلما هو الشأن مع آخر مواجهتَين لهما في أكتوبر الماضي الماضي، وحينها فاز رجال جمال بلماضي ذهابا وإيابا.

وإذا كان المنتخب الوطني الجزائري يتموقع في الرّتبة الـ 44 عالميا، ضمن آخر تصنيف لـ “الفيفا” أصدرته في الـ 31 من مارس الماضي. فإن أوغندا تشغل المركز العالمي الـ 86، مقابل الرّتبة الـ 116 عالميا للنيجر، والمركز العالمي الـ 130 لِتنزانيا.