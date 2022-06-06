تنزانيا تُوظّف الفنّانين لِجذب الجمهور بِقوّة إلى مباراة الجزائر

دعا اتحاد تنزانيا لِكرة القدم المشجّعين المحلّيين، الإثنين، إلى التوافد بِقوّة. من أجل مؤازرة منتخب بلادهم في مواجهة الجزائر.

وتُجرى هذه المباراة مساء الأربعاء المقبل، بِملعب “بنيانين مكابا” بِمدينة دار السلام التنزانية. ضمن إطار الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ويأمل اتحاد الكرة التنزاني أن تُجرى المباراة بِشبابيك مغلقة، ما يعني حضور 60 ألف متفرّج، وهي الطاقة الاستيعابية للملعب المُشار إليه.

وقال اتحاد تنزانيا لِكرة القدم في بيان له، إن حضور الجماهير بِقوّة تجسيد للوطنية.

ويأمل اتحاد الكرة التنزاني في مباراة الجزائر، تكرار سيناريو منتخب بلاده لِفئة الإناث صنف أقلّ من 17 سنة. الذي حجز بعد ظهيرة الأحد تأشيرة المشاركة في مونديال الشبلات، المقرّر تنظيمه في الهند شهر أكتوبر المقبل. بعد أن اجتازت لاعبات تنزانيا عقبة الكاميرون.

وأحضر مسؤولو الكرة التنزانية فنّانين محلّيين (الغناء)، لِتوجيه نداء من أجل التأثير على أنصار منتخب بلادهم، ودفعهم إلى التوافد بِقوّة، لِحضور مباراة الجزائر.

وشارك منتخب تنزانيا مرّتَين فقط في نهائيات كأس أمم إفريقيا، وذلك في نسختَي 1980 و2019، وفي كلّ طبعة ودّع السّباق من الدور الأوّل. فيما نظّم الاتحاد القارّي لِكرة القدم 33 دورة لِمنافسة “الكان”، ما بين 1957 و2022.