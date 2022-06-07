تنزانيون يستهجنون غلاء أسعار تذاكر مباراة منتخبهم أمام الجزائر

كشف اتحاد تنزانيا لكرة القدم، الثلاثاء، عن أسعار تذاكر مباراة منتخب بلاده والجزائر.

وتُجرى المباراة بِملعب “بنيامين مكابا” بِمدينة دار السلام التنزانية، الذي يتّسع لِنحو 60 ألف متفرّج. مساء هذا الأربعاء، بِرسم الجولة الثانية من تصفيات “كان” 2023.

وقال اتحاد الكرة التنزاني في بيان له، إن التذاكر ستُباع وفقا لِفئتَين: الأولى بِقيمة 3 آلاف شيلينغ (نحو 187 دج)، والثانية بِقيمة 5 آلاف شيلينغ (نحو 321 دج). وذلك استنادا إلى وضعية المُتفرّج في المدرجات.

ويبلغ متوسّط دخل الفرد (الأجرة الشهرية بِصفة عامّة) في تنزانيا نحو 8300 بِالدينار الجزائري، وفقا لِأحدث إحصائيات الهيئات العالمية المختصّة، التي تقول أيضا إن التعداد السكّاني في هذا البلد – الذي ينتمي إلى منطقة شرق إفريقيا ويُطلّ على المحيط الهندي – يبلغ 63 مليون نسمة.

واستهجن أنصار لِمنتخب تنزانيا غلاء أسعار التذاكر، حتى أن هناك مَن دعا اتحاد الكرة المحلّي إلى تحمّل التكاليف والسّماح للجمهور بِالدخول مجّانا!

الاستغاثة بِالفنّانين

دعا اتحاد تنزانيا لِكرة القدم المشجّعين المحلّيين، الإثنين، إلى التوافد بِقوّة. من أجل مؤازرة منتخب بلادهم في مواجهة الجزائر.

وتُجرى هذه المباراة مساء الأربعاء المقبل، بِملعب “بنيانين مكابا” بِمدينة دار السلام التنزانية. ضمن إطار الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ويأمل اتحاد الكرة التنزاني أن تُجرى المباراة بِشبابيك مغلقة، ما يعني حضور 60 ألف متفرّج، وهي الطاقة الاستيعابية للملعب المُشار إليه.

وقال اتحاد تنزانيا لِكرة القدم في بيان له، إن حضور الجماهير بِقوّة تجسيد للوطنية.

ويأمل اتحاد الكرة التنزاني في مباراة الجزائر، تكرار سيناريو منتخب بلاده لِفئة الإناث صنف أقلّ من 17 سنة. الذي حجز بعد ظهيرة الأحد تأشيرة المشاركة في مونديال الشبلات، المقرّر تنظيمه في الهند شهر أكتوبر المقبل. بعد أن اجتازت لاعبات تنزانيا عقبة الكاميرون.

وأحضر مسؤولو الكرة التنزانية فنّانين محلّيين (الغناء)، لِتوجيه نداء من أجل التأثير على أنصار منتخب بلادهم، ودفعهم إلى التوافد بِقوّة، لِحضور مباراة الجزائر.

وشارك منتخب تنزانيا مرّتَين فقط في نهائيات كأس أمم إفريقيا، وذلك في نسختَي 1980 و2019، وفي كلّ طبعة ودّع السّباق من الدور الأوّل. فيما نظّم الاتحاد القارّي لِكرة القدم 33 دورة لِمنافسة “الكان”، ما بين 1957 و2022.