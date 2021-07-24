تنسيقية الجالية الجزائرية تخصص منصة تبرع لدعم القطاع الصحي

لمواجهة تداعيات الموجة الثالثة لكورونا

نشر منتدى الجالية الجزائرية بتركيا، الأحد، رابط منصة التبرع المخصصة للحملة التي اطلقها من أجل دعم القطاع الصحي بالجزائر بمكثفات الاكسجين في ظل تفشي فيروس كورونا.

وعبر صفحته الرسمية كشف منتدى الجالية الجزائرية بتركيا عن منصة التبرع بمكثفات الاكسجين للجزائر https://gofund.me/da466841.

ودعت الجهة ذاتها إلى المساهمة في التبرع ونشر رابط المنصة مؤكدة أن “الوضع خطير جدا ولا يتحمل أي تأخير”.

تنسيقية الجالية الجزائرية تعلن عن إطلاق حملة تبرعات لدعم القطاع الصحي

أعلنت تنسيقية منظمات الجالية الجزائرية بالخارج، السبت، عن إطلاق حملة تبرعات واسعة في أوساط المهاجرين بالتنسيق مع مؤسسة الجزائر المتحدة الخيرية وممثلين عن رجال أعمال جزائريين مغتربين، من أجل دعم القطاع الصحي في الجزائر في مواجهة كورونا، خاصة بمكثفات الأكسجين.

بيان التنسيقية

نظرا للوضع الوبائي الحرج والخطير داخل الجزائر بعد حلول الموجة الثالثة لفيروس كورونا..

اجتمعت بصفة استعجالية أمس ليلا “تنسيقية الجالية الجزائرية في المهجر” مع ممثلي “مؤسسة الجزائر المتحدة الخيرية” وممثلين عن “رجال أعمال جزائريين مغتربين”.

وقد خصص الاجتماع لدراسة الحالة الوبائية الصعبة التي يعيشها وطننا الحبيب، وبحث السبل والآليات المستعجلة لدعم المنظومة الصحية وإنقاذ ما أمكن من المرضى الذين يعانون من نقص الأكسجين، وقد تم الاتفاق على تنفيذ النقاط الآتية بشكل عاجل:

1.مطالبة السيد الوزير الأول للتدخل العاجل والسريع لتسهيل إجراءات استيراد مكثفات الأكسجين ومنح الرخص اللازمة لذلك حفاظا على أرواح المصابين.

2.مطالبة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بضرورة افتتاح المستشفيات الميدانية واستغلال القاعات الرياضية والمساحات الكبرى، مع اتخاذ كافة التدابير الضرورية لتخفيف الضغط عن المستشفيات.

3.الاتصال عاجلا بالمستوردين الذين تتوفر لديهم رخص استيراد مكثفات الأكسجين لترتيب عملية الاستيراد لأكبر كمية ممكنة بشكل عاجل.

4.إطلاق حملة تبرعات واسعة على مستوى كل الجاليات الجزائرية عبر العالم.

5.التعاون مع “مؤسسة الجزائر المتحدة الخيرية” والجمعيات الإغاثية الفاعلة في الجزائر في “تسيير وتوزيع مكثفات الأكسجين” مع إرسال تقارير متابعة دورية لتسيير هذه العملية للمتبرعين.

6.دعوة المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم حملة التبرع والمساهمة في إقناع الناس لإنقاذ أرواح المرضى.

7.دعوة وسائل الإعلام الجزائرية والمجتمع المدني لتكثيف الحملات التحسيسية لتوعية المواطنين بضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وتلقي لقاح فيروس كورونا.

وإذ نعمل بجد على كل ما سبق، فإننا نهيب بالمحسنين الجزائريين ونخوتهم للتبرع لشراء مكثفات الأكسجين.. “مساهمتك حفاظ على أرواح الجزائريين”.

سننشر أرقام الحسابات البنكية الخاصة بالتبرع في الساعات القليلة المقبلة.